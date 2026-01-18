В Україні збільшують кількість черг, внаслідок чого світла може не бути понад 16 годин.

Ситуація в енергосистемі: скільки тепер черг

Загалом ситуація в енергосистемі України залишається складною. Через це будуть діяти графіки на основі 4,5–5 черг замість попередніх понад 4 черги, повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

– Що це означає? Максимальні інтервали 7 годин без світла /3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень – неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці в Facebook.

Коваленко зауважив, що навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність, тому що дозволяє мешканцям орієнтуватися та розуміти, коли електропостачання відновиться. Він наголосив, що довгі відключення не пов’язані з роботою енергетиків, а є наслідком цинічних атак Росії.

Наразі у столиці люди орієнтовно три години зі світлом і 10 годин без, однак так не скрізь, ситуація різниться від району до району. Багато аварій виникає безпосередньо у прибудинкових мережах, і у таких випадках необхідно звертатися до ЖЕКу або ОСББ, наголосив він.

– Електрик проводить огляд і робить висновки. Якщо проблема на домі — виправляє її. Якщо проблема з мережами — ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж, — написав Коваленко у Facebook.

У Дніпрі та області відновлювальні роботи відбуваються за графіком.

