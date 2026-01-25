Уночі проти 25 січня ворог атакував Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Атака на Харків 25 січня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, у Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого ударного безпілотника типу Shahed.

Зараз дивляться

Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Даних про жертв на цей момент не надходило.

Відомо, що під час атаки в Харкові лунала повітряна тривога, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Харківської області.

На місці події працюють відповідні служби. Обставини та наслідки влучання уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.