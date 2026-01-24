Постійні атаки ворога не дають стабілізувати енергетичну систему, яка не встигає відновитися.

Цієї ночі ворог знову цілив по енергетиці, теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зараз дивляться

Шмигаль про ситуацію в енергетичній системі

– На засіданні Штабу сьогодні заслухав доповіді енергетичних компаній та інших служб щодо ліквідації наслідків терору Росії та темпів відновлювальних робіт, – написав він у Telegram.

Міністр зазначив, що постійні атаки ворога не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися.

Без світла у Києві через екстрені відключення залишаються понад 800 тис. користувачів. Дефіцит потужності зберігається.

Україна спільно з партнерами працює над його зменшенням. Упродовж останніх днів з одного з Хабів Міненерго було розподілено понад 143 тонни гуманітарної допомоги.

– Насамперед, генератори, трансформатори, кабелі, насоси. Це обладнання критично важливе для стабілізації роботи підприємств. Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам, – додав він.

Міністр також повідомив, що є плани передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень.

Очікується додаткове обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі.

Шмигаль додав, що в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці також посилюється робота з вразливими категоріями населення. Всі служби отримали необхідні завдання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.