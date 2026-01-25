Атака на Харьков: зафиксировано попадание Шахеда в Холодногорском районе
В ночь на 25 января враг атаковал Харьков ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Атака на Харьков 25 января: что известно
По словам Игоря Терехова, в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского ударного беспилотника типа Shahed.
Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Данных о жертвах на данный момент не поступало.
Известно, что во время атаки в Харькове прозвучала воздушная тревога, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Харьковской области.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Обстоятельства и последствия попадания уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.