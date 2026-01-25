Під час нічної атаки на Україну росіяни застосували ракети та ударні безпілотники.

Нічна атака на Україну: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, нічна атака на Україну почалася ще о 18:30 24 січня.

Бойова робота триває і зранку 25 січня, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька дронів.

Зараз дивляться

Наразі відомо, що окупанти застосували:

дві балістичні ракети Іскандер-М/зенітні керовані ракети С-300 (із Брянської області РФ);

102 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (із районів російських Курська, Орла, Брянська, Шаталово, а також тимчасово окупованого Донецька).

До слова, близько 70 із 102 дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, за попередніми даними, станом на 08:30 25 січня збили/приглушили 87 ворожих БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні, Центрі та Сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на одній локації.

Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.