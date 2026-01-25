Во время ночной атаки на Украину россияне применили ракеты и ударные беспилотники.

Ночная атака на Украину: что известно

По данным воздушных сил ВСУ, ночная атака на Украину началась еще в 18:30 24 января.

Боевая работа продолжается и утром 25 января, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько дронов.

Сейчас смотрят

Известно, что оккупанты применили:

две баллистические ракеты Искандер-М/зенитные корректируемые ракеты С-300 (из Брянской области РФ);

102 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов (из районов российских Курска, Орла, Брянска, Шаталово, а также временно оккупированного Донецка).

К слову, около 70 из 102 дронов составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, по предварительным данным, на 08:30 25 января сбили/приглушили 87 вражеских БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге, Центре и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на одной локации.

Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.