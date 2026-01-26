Уночі проти 26 січня ворог атакував Запоріжжя ракетами та дронами.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Нічна атака на Запоріжжя: що відомо

Перед вибухами в Запоріжжі Повітряні сили ЗСУ та обласна влада попереджали про рух ворожих ударних безпілотників.

Орієнтовно о пів на першу ночі окупанти атакували Вільнянськ Запорізького району. Унаслідок обстрілу вибило вікна та понівечило фасади багатоповерхівок.

Менше ніж за годину стало відомо про перший удар по Запоріжжю, спалахнула пожежа.

Після цього було оголошено загрозу застосування швидкісних ракет по Запорізькій області.

О шостій ранку ворог повторно здійснив атаку на Запоріжжя — російські війська завдали чотири удари.

Пошкоджено приватні житлові будинки. В одній з осель сталося займання, яке рятувальники оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, унаслідок нічної атаки на Запоріжжя люди не постраждали.

Дані щодо наслідків уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 433-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

