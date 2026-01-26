Потужні вибухи у Харкові прогриміли ввечері у понеділок, 26 січня. Російські війська завдали ударів по місту, внаслідок чого є постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки Росії на Харків розповіли мер Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові ввечері 26 січня: які наслідки

Через ворожий обстріл Харкова пошкоджено житлові багатоповерхові будинки та школи в Індустріальному районі.

За словами Ігоря Терехова, одне з влучань відбулося по будівлі школи. Також пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі.

Він уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі.

Як стверджує Ігор Терехов, наразі відомо про двох постраждалих через російські удари по Харкову.

За його словами, ворог застосував по місту спочатку безпілотники, а згодом завдав ракетного удару.

Вранці 26 лютого очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 47 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 52 людини, серед них – 12-річний хлопчик, також загинуло троє осіб.

