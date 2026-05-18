Міністерство фінансів США вирішило продовжити виняток із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем, ще на 30 днів.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, що знайоме з планом, згодом це рішення підтвердив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами Бессента, дане рішення було ухвалене, “щоб надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі застрягла в морі”.

– Це продовження надасть додаткову гнучкість, і ми працюватимемо з цими країнами, щоб видавати конкретні ліцензії за потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати фізичний ринок сирої нафти та забезпечити, щоб нафта дійшла до країн, найбільш вразливих з точки зору енергетики, – зазначив він у мережі Х.

Глава Мінфіну додав, що рішення допоможе перенаправити наявні поставки до країн, які найбільше потребують, зменшивши можливість Китаю накопичувати нафту зі знижкою.

Термін дії винятку сплив у суботу, 16 травня. Однак кілька країн попросили надати більше часу для закупівлі російської нафти.

США запровадили цей виняток, намагаючись пом’якшити дефіцит постачання нафти та високі ціни після того, як Іран перекрив Ормузьку протоку на тлі спільного наступу США та Ізраїлю.

Однак цей крок майже не вплинув на зниження цін на бензин у США.

Нагадаємо, американські санкції проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила завершитися терміну дії винятку із санкційного режиму.

15 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не продовжуватимуть санкційний виняток, який дозволяє купівлю російської нафти, що транспортується морем.

Однак 18 квітня США дозволили проводити операції з продажу, транспортування та розвантаження російської нафти й нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року, до середини травня.

