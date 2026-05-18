У вівторок, 19 травня, графіки відключення електроенергії в Україні вводити не планують. Енергетики просять обмежити споживання електроенергії протягом дня.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 19 травня: що відомо

– Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження електроенергії не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Енергетики просять ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня. Однак максимально обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години – з 18:00 до 24:00.

Нагадаємо, вранці 18 травня через нові російські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у п’яти областях України. Також через негоду було знеструмлено понад 40 населених пунктів.

В Укренерго повідомили, що станом на ранок без світла залишалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Крім того, через дощі, грози та сильні пориви вітру повністю або частково були знеструмлені понад 40 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Черкаській та Сумській областях.

