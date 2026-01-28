У Київській області на трасі Р-19 у напрямку Фастова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого загинуло двоє людей і постраждали ще семеро осіб.

ДТП на трасі Р-19 у Київській області

Подробиці ДТП на трасі Р-19 на Білоцерківщині розповіли у Головному управлінні Національної поліції у Київській області.

За інформацією правоохоронців, 28 січня близько 10:50 на 19-му кілометрі автодороги Р-19 у напрямку міста Фастів відбулася ДТП.

Зараз дивляться

Як стало відомо, автокатастрофа сталася між маршрутним транспортним засобом Mercedes та автомобілем Hyundai.

Наразі відомо про щонайменше семеро постраждалих у мікроавтобусі та двох загиблих, які перебували у легковику.

У поліції зазначили, що перекрито одну смугу руху в напрямку траси М-05. Рух транспорту частково ускладнений.

Правоохоронці затримали водія транспортного засобу Mercedes.

Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини ДТП.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.