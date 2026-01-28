На Київщині у ДТП зіткнулися маршрутка і легковик: двоє загиблих, семеро травмованих
- На трасі Р-19 у напрямку Фастова сталася масштабна ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса Mercedes та легковика Hyundai, внаслідок якої двоє людей загинули, а семеро отримали поранення.
- Поліція вже затримала водія маршрутки та розпочала досудове розслідування. Наразі рух на ділянці дороги частково ускладнений.
У Київській області на трасі Р-19 у напрямку Фастова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого загинуло двоє людей і постраждали ще семеро осіб.
ДТП на трасі Р-19 у Київській області
Подробиці ДТП на трасі Р-19 на Білоцерківщині розповіли у Головному управлінні Національної поліції у Київській області.
За інформацією правоохоронців, 28 січня близько 10:50 на 19-му кілометрі автодороги Р-19 у напрямку міста Фастів відбулася ДТП.
Як стало відомо, автокатастрофа сталася між маршрутним транспортним засобом Mercedes та автомобілем Hyundai.
Наразі відомо про щонайменше семеро постраждалих у мікроавтобусі та двох загиблих, які перебували у легковику.
У поліції зазначили, що перекрито одну смугу руху в напрямку траси М-05. Рух транспорту частково ускладнений.
Правоохоронці затримали водія транспортного засобу Mercedes.
Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини ДТП.