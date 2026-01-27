У Румунії мікроавтобус, у салоні якого перебували фанати грецького ПАОК, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

ДТП мікроавтобуса у Румунії

Як пише The Sun, під час спроби обгону транспортний засіб зіткнувся з вантажівкою. Автокатастрофа відбулася на автомагістралі E70 між містами Карансебеш та Лугож на заході Румунії.

Внаслідок ДТП загинули семеро людей, ще троє осіб перебувають у критичному стані.

Зараз дивляться

Усі постраждалі вболівальники грецької команди ПАОК їхали до Франції, щоб подивитися вирішальний матч Ліги Європи проти Олімпік Ліон у четвер, 29 січня.

У мережі поширюють запис з відеореєстратора автомобіля, який зафіксував момент, коли мікроавтобус звернув на зустрічну смугу, щоб спробувати виконати маневр. Після цього на дорозі з’явилася величезна вантажівка, яка на великій швидкості в’їхала у транспортний засіб.

Внаслідок сильного зіткнення мікроавтобус відкинуло на трасу, а уламки розлетілися на обох смугах.

Керівник Служби цивільного захисту Румунії заявив, що літаки швидкої допомоги не могли швидко дістатися місця події через несприятливі погодні умови. Пізніше вони підтвердили інформацію про сімох загиблих і трьох постраждалих віком від 28 до 30 років.

Мер Салонік Стеліос Ангелудіс вшанував пам’ять жертв ДТП.

– Ми співчуваємо вболівальникам ПАОКу, які загинули в Румунії дорогою на виїзний матч улюбленої команди. Мої щирі співчуття родинам жертв трагічної аварії та якнайшвидшого одужання постраждалим, – сказав він.

Наразі триває розслідування щодо смертельної ДТП на автомагістралі E70 між містами Карансебеш та Лугож у Румунії.

ПАОК зараз посідає 12-е місце в турнірній таблиці Ліги Європи, що дозволяє йому пройти до плей-оф кваліфікації.

Команда гарантовано залишиться у змаганнях незалежно від результату четверга, але все одно можуть автоматично пройти до наступного раунду у разі перемоги. Ліон очолює лігу та має стільки ж очок, скільки й Астон Вілла.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.