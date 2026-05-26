У Києві анонсували можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. У КМДА заявили, що тариф на разову поїздку може зрости до 30 грн. У міській адміністрації пояснюють це подорожчанням електроенергії, пального, ремонту транспорту та зростанням витрат транспортних підприємств.

Проте підвищення цін на проїзд у громадському транспорті анонсували не лише у Києві. В деяких містах вартість зросла ще у березні.

На скільки зросла вартість ціни на проїзд у різних містах України за останні 6 місяців, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Як зросли ціни на проїзд в Україні

Містяни на сайті столиці розмістили петицію проти майбутнього підвищення ціни до 30 грн. Наразі столичний транспорт залишається одним із найдешевших серед великих міст України. Зараз проїзд у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах коштує 8 грн. При використанні транспортної картки вартість однієї поїздки може бути ще нижчою.

Водночас у багатьох містах України тарифи вже суттєво вищі. Одним із найдорожчих міст за вартістю проїзду став Львів. Із 16 травня там відбулося підвищення цін на проїзд.

Скільки коштує проїзд у Львові:

30 грн при оплаті готівкою,

26 грн — банківською карткою,

23 грн — через транспортну картку “ЛеоКарт” або мобільний додаток.

Для студентів із пільговою карткою вартість поїздки становить 11,5 грн.

У міськраді пояснили підвищення зростанням витрат на перевезення та подорожчанням пального.

Що з цінами на проїзд у громадському транспорті Дніпра та області

У Дніпрі вартість проїзду в маршрутках зросла з 20 до 23 грн. У міськраді повідомили, що це пов’язано з дефіцитом кадрів, оскільки водії та слюсарі звільняються через низькі зарплати. Також зазначається суттєве зростання вартості дизельного пального та бензину.

У Кривому Розі ситуація інша. Для мешканців міста проїзд у комунальному транспорті залишається безкоштовним. Це стосується швидкісного трамвая, тролейбусів, трамваїв та міських автобусних маршрутів. Водночас у травні в місті підвищили вартість проїзду в маршрутках — тепер одна поїздка коштує 20 грн.

Мешканці Запоріжжя проти підвищення цін на проїзд

У Запоріжжі з травня підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду в маршрутках зросла до 25 грн. У комунальному транспорті тариф становить 20 грн при оплаті готівкою та 15 грн — при безготівковому розрахунку.

16 травня на сайті міськради опублікували рішення виконкому про підвищення тарифів. У відповідь 19 травня 2026 року з’явилася петиція про його скасування, яка наразі перебуває на етапі збирання підписів.

На скільки зросла вартість ціни на проїзд у різних містах України

У Черкасах у травні також подорожчав проїзд у маршрутках — до 25 грн. Крім того, міська влада обговорює підвищення тарифу на проїзд у тролейбусах.

В Ужгороді ціна проїзду в міських автобусах теж зросла, і складає 20 грн при безготівковій оплаті — через валідатор, електронний квиток або банківську картку. Якщо ж пасажир розраховується готівкою безпосередньо у водія, вартість підвищується до 23 грн.

В Івано-Франківську тариф залежить від способу оплати. При використанні транспортної картки “Галка” проїзд коштує 15 грн, при оплаті банківською карткою — 20 грн, а готівкою — 25 грн.

В Одесі проїзд у трамваях і тролейбусах коштує 15 грн, а в маршрутках — 20 грн. З 1 червня тарифи в межах Одеси не змінюються, і влада офіційно не ухвалювала рішень про підвищення.

Водночас в Одеській області вже відбулося подорожчання приміських та міжміських маршрутів у середньому приблизно на 30%. Зокрема, поїздка Чорноморськ – Одеса зросла до 65 грн, Чорноморськ – Великодолинське — до 30 грн, а маршрут Білгород-Дністровський – Одеса подорожчав приблизно до 200 грн. Перевізники пояснюють це зростанням витрат на пальне та запчастини.

У Луцьку автобуси та маршрутки коштують 24 грн для дорослих і 12 грн для школярів. Підвищення склало 6 грн, адже раніше проїзд коштував 18 грн. У міському електротранспорті (тролейбусах) тариф становить 12 грн для дорослих і 6 грн для студентів та учнів.

У Тернополі наразі зберігаються одні з найнижчих тарифів у регіоні. Водночас міська рада проводить розрахунки та планує відкритий діалог із громадою щодо можливих змін.

У Харкові громадський транспорт для пасажирів також залишається безкоштовним. Таке рішення міська влада підтримує від початку повномасштабного вторгнення.

У багатьох містах влада намагається стимулювати пасажирів переходити на безготівкову оплату, роблячи її дешевшою за готівку. Місцева влада та перевізники пояснюють подорожчання тарифів зростанням вартості пального, ремонту, електроенергії, дефіцитом водіїв і збільшенням витрат на обслуговування транспорту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.