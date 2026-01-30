Уночі проти 30 січня (із 18:00 29 січня) Росія здійснила чергову комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну противник застосував балістичну ракету Іскандер-М із території Воронезької області РФ, а також 111 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів.

Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також ТО Донецька.

Близько 70 безпілотників були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 30 січня протиповітряною обороною збито або приглушено 80 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на двох локаціях.

Зокрема, уночі проти 30 січня російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по одному зі спальних районів міста.

У п’яти багатоповерхових та двох приватних будинках вибито вікна та балкони.

Постраждали жінки віком 48 та 57 років.

Після цього армія РФ поцілила дроном по одному з виробничих підприємств у Комунарському районі міста Запоріжжя.

Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, ворожа атака на Україну досі триває. У повітряному просторі країни перебувають російські БпЛА.

