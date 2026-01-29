Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили підтримку України та координацію дій з європейськими партнерами.

Розмова Зеленського і Мерца: що відомо

– Німеччина дуже допомагає нам від перших днів цієї війни. І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії, – написав Зеленський у Telegram.

Він високо оцінив лідерство Мерца і рівень координації між Україною та Німеччиною.

– Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі, – наголосив президент.

Зеленський відзначив внесок німецьких систем ППО у захист інфраструктури і населених пунктів України.

– Саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст, – зауважив президент.

Він додав, що зараз є важливий пакет енергетичної підтримки від Німеччини. Глава держави наголосив, що “кожен такий крок робить Україну сильнішою” та подякував за підтримку.

Зеленський та Мерц обговорили подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між Україною, Німеччиною та партнерами у Європі наступного тижня.

Нагадаємо, новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив, що його країна вже передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та очікує на постачання нових комплексів найближчим часом.

Наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot.

