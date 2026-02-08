Лише за один тиждень Росія випустила по Україні понад 2 000 ударних безпілотників, близько 1 200 керованих авіабомб і 116 ракет різних типів, продовжуючи системні удари по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

Український лідер наголосив, що удари відбуваються майже щодня і спрямовані передусім по енергетичній та логістичній інфраструктурі, а також житлових будинках.

Зараз дивляться

Президент зазначив, що російські атаки тривають навіть на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

За його словами, відсутність жорсткої міжнародної реакції лише збільшує інтенсивність обстрілів.

Глава держави наголосив, що зупинити подальші удари можливо через посилення протиповітряної оборони України, додаткові поставки ракет для систем ППО та збереження постійного тиску на Росію.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 лютого Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 101 ударний безпілотник різних типів, зокрема Shahed, Гербера та Італмас.

Станом на ранок сили ППО збили або подавили 69 ворожих БпЛА, однак зафіксовано влучання 32 безпілотників на 13 локаціях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.