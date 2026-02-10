Уночі 11 лютого ворог вдарив дронами по будинку в місті Богодухів Харківської області. Спалахнула пожежа, під завалами будинку загинули троє маленьких дітей і чоловік.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вдарили дронами по Богодухову: загинули троє дітей

– Спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє дітей, – зазначив спочатку Синєгубов.

О 0:45 Синєгубов написав, що внаслідок ворожого удару загинули двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка.

Від травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми.

35-річна вагітна мати загиблих дітей дістала закриту черепно-мозкову травму та опіки.

На ранок 11 лютого стало відомо, що родина, яка загинула під час атаки на Богодухів лише декілька днів тому переїхала туди з Золочіва.

Також постраждала 74-річна жінка, медики надають їй допомогу.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Харків. Були зафіксовані влучання у Шевченківському районі.

Унаслідок атаки було пошкоджено два легкових автомобілі та скління вікон багатоквартирного житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Харківська ОВА

