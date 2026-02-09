Вибухи у Харкові 9 лютого: що відомо
Вибухи у Харкові прогриміли пізно ввечері у понеділок, 9 лютого. Росіяни атакували дронами місто, є влучання у Шевченківському районі.
Вибухи в Харкові 9 лютого: які наслідки
– Ворог завдав удар безпілотником Молнія по Шевченківському району. Деталі зʼясовуємо, – повідомив мер міста Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що зафіксовано удар ворожим БпЛА по Шевченківському району Харкова.
Синєгубов уточнив, що внаслідок удару ворожого БпЛА в Шевченківському районі пошкоджено два легкових автомобілі та скління вікон багатоквартирного житлового будинку.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні вдень ворог атакував Харків двома БпЛА типу Молнія. Обидва влучання зафіксували в Шевченківському районі міста.
Перше влучання сталося близько 11:37 без детонації та наслідків. Друге влучання російського БпЛА зафіксували близько 12:10. Наслідки уточнюються.
За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, один із дронів РФ виявили на дереві в Шевченківському районі.
Інформація про постраждалих не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 447-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.