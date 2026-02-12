Повітряні сили ЗСУ повідомили про масштабну комбіновану атаку РФ у ніч на 12 лютого (з 18:00 11 лютого). Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Дніпро та Одеса.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 лютого: що відомо

Противник застосував 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Крім того, була випущена керована авіаційна ракета Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області.

Також ворог атакував 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова та Гвардійського.

Близько 150 із них — Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 213 повітряних цілей:

15 балістичних ракет Іскандер-М /С-300;

/С-300; 1 керовану ракету Х-59 /69;

/69; 197 ударних БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 9 ракет і 19 дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.

Зокрема, у ніч на 12 лютого російські війська атакували Київ балістичним озброєнням і безпілотниками.

За уточненими даними станом на 08:10, пошкодження зафіксовано на трьох локаціях у Дніпровському та Дарницькому районах.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 45-річний чоловік із вибуховою травмою та 20-річна дівчина з різаною раною кисті.

Після масованої атаки майже 2 600 столичних будинків залишилися без теплопостачання. Йдеться про багатоповерхівки у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах.

Понад 1 100 будинків у Деснянському та Дарницькому районах досі без тепла ще після попередніх обстрілів — через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати теплоносій наразі неможливо.

Також 107 тисяч родин тимчасово залишилися без електропостачання. Найбільше постраждав Деснянський район.

Уночі 12 лютого ворог також атакував Дніпро ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки в одному з районів Дніпра пошкоджено приватні будинки та автомобілі, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Через атаку поранення дістали четверо дітей, серед них немовля та 4-річна дівчинка.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1450-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

