24-річний нападник ковалівського футбольного клубу Колос Данило Колесник напав на представника ТЦК і СП. У ФК Колос уже заявили про рішення звільнити центрального нападника.

Про це йдеться у повідомленні Київського обласного ТЦК та СП, а також в офіційній заяві ФК Колос.

Колесник напав на представника ТЦК

Як звернули увагу в Київському ОТЦК, Данило Колесник виклав відео побиття на своїй сторінці в Instagram. Згодом футболіст видалив відео та закрив свій акаунт.

У футбольному клубі Колос заявили, що Колесника відсторонили від участі в тренувальному процесі.

Згодом його звільнять з команди Колос-2, йдеться в заяві.

– Особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою, зокрема, нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди Колос-2 Данила Колесника та співробітника ТЦК, – заявили у ФК Колос.

Там стверджують, що принципово засуджують будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно від того, проти кого її здійснюють.

У футбольному клубі пояснили, що з перших днів повномасштабної війни Колос системно підтримує українських військових, здійснюючи регулярні донати, передаючи автомобілі та необхідне оснащення для підрозділів, а також забезпечуючи соціальне житло для захисників та їхніх родин.

Підтримка Сил оборони України була і залишається принциповим та незмінним пріоритетом клубу, резюмували у ФК Колос.

