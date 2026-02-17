Данило Колесник напав на представника ТЦК: у ФК Колос заявили про звільнення футболіста
- Футбольний клуб Колос оголосив про звільнення 24-річного нападника Данила Колесника після того, як гравець напав на представника ТЦК та опублікував відео інциденту в соцмережах.
- Президент клубу Андрій Засуха офіційно перепросив перед військовими, наголосивши на неприпустимості насильства та незмінній підтримці Сил оборони України.
24-річний нападник ковалівського футбольного клубу Колос Данило Колесник напав на представника ТЦК і СП. У ФК Колос уже заявили про рішення звільнити центрального нападника.
Про це йдеться у повідомленні Київського обласного ТЦК та СП, а також в офіційній заяві ФК Колос.
Колесник напав на представника ТЦК
Як звернули увагу в Київському ОТЦК, Данило Колесник виклав відео побиття на своїй сторінці в Instagram. Згодом футболіст видалив відео та закрив свій акаунт.
У футбольному клубі Колос заявили, що Колесника відсторонили від участі в тренувальному процесі.
Згодом його звільнять з команди Колос-2, йдеться в заяві.
– Особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою, зокрема, нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди Колос-2 Данила Колесника та співробітника ТЦК, – заявили у ФК Колос.
Там стверджують, що принципово засуджують будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно від того, проти кого її здійснюють.
У футбольному клубі пояснили, що з перших днів повномасштабної війни Колос системно підтримує українських військових, здійснюючи регулярні донати, передаючи автомобілі та необхідне оснащення для підрозділів, а також забезпечуючи соціальне житло для захисників та їхніх родин.
Підтримка Сил оборони України була і залишається принциповим та незмінним пріоритетом клубу, резюмували у ФК Колос.