Вибухи в Харкові прогриміли зранку 20 лютого після того, як моніторингові канали сповістили про рух швидкісної цілі в напрямку міста.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 20 лютого: що відомо

За словами Синєгубова, за попередньою інформацією, російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що, за даними ситуаційного центру, внаслідок вибухів у Харкові вибиті вікна в кількох багатоповерхівках.

Крім того, внаслідок вибухів у Харкові зранку 20 лютого спалахнули два автомобілі.

Наразі всі комунальні служби залучені до ліквідації наслідків удару та працюють на місці.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. Деталі атаки з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1458-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

