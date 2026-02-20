Взрывы в Харькове прогремели утром 20 февраля после того, как мониторинговые каналы сообщили о движении скоростной цели в направлении города.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 20 февраля: что известно

По словам Синегубова, по предварительной информации, российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Сейчас смотрят

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по данным Ситуационного центра в результате взрывов в Харькове выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Кроме того, в результате взрывов в Харькове утром 20 февраля загорелись два автомобиля.

Сейчас все коммунальные службы привлечены к ликвидации последствий удара и работают на месте.

Информации о пострадавших пока не поступало. Детали атаки выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.