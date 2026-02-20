Взрыв в Харькове: повреждены дома, горели автомобили
Взрывы в Харькове прогремели утром 20 февраля после того, как мониторинговые каналы сообщили о движении скоростной цели в направлении города.
Об этом сообщили начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 20 февраля: что известно
По словам Синегубова, по предварительной информации, российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по данным Ситуационного центра в результате взрывов в Харькове выбиты окна в нескольких многоэтажках.
Кроме того, в результате взрывов в Харькове утром 20 февраля загорелись два автомобиля.
Сейчас все коммунальные службы привлечены к ликвидации последствий удара и работают на месте.
Информации о пострадавших пока не поступало. Детали атаки выясняются.
