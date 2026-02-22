Російська окупаційна армія завдала ракетно-дронової атаки на Київську область.

Про це повідомили голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Калашник та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Київську область 22 лютого: що відомо

За даними обласної влади, ніч для Київщини була неспокійною — ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку по мирних населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури.

Станом на ранок 22 лютого наслідки ворожого удару зафіксовано в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.

У селі Путрівка Фастівського району внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки. Рятувальники дістали з-під завалів вісьмох осіб, серед них — дитину.

На жаль, 49-річний чоловік помер під час транспортування до лікарні.

— Це ще одне обірване життя, ще одна родина, яка втратила рідну людину через підступність і жорстокість ворога. Важко знайти слова, коли гинуть мирні люди. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого. Ворог обов’язково відповість за кожне втрачене життя, — наголосив Руслан Калашник.

До медичного закладу було доставлено п’ятеро осіб, серед яких і загиблий чоловік.

Чотирьом постраждалим надається необхідна допомога. Троє перебувають у важкому стані, з них двоє — в операційній, ще одному допомогу надають у травмпункті.

Загалом унаслідок атаки на Київську область 22 лютого постраждали 15 людей, серед них четверо дітей.

У Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок, жінка дістала травми від уламків скла — їй надають необхідну медичну допомогу. Також виникла пожежа господарської будівлі на території ферми, загоряння локалізували.

У Броварському районі пошкоджено приміщення гаражного кооперативу. Пожежу, що виникла після атаки, ліквідовано.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків та автомобіля.

В Обухівському районі пошкоджено складські приміщення та приватний житловий будинок.

Наразі всі оперативні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків, а постраждалим надають усю необхідну допомогу.

