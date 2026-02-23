У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом неповнолітнім, яких підозрюють у жорстокому нападі на військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

Неповнолітніх підозрюють у побитті військового

За даними слідства, 17 лютого 2026 року близько опівночі в центрі міста двоє юнаків віком 16 і 17 років познайомилися з військовим.

Згодом між ними виник конфлікт. Під час сутички один із підлітків завдав чоловікові чотири ножові поранення у спину.

Потерпілого повалили на землю та били руками й ногами по голові та тулубу, знімаючи це на мобільні телефони. Після цього нападники забрали його сумку та залишили без свідомості.

Близько 03:00 постраждалого виявили правоохоронці під час патрулювання. Чоловіка доправили до лікарні.

– Він перебуває у реанімації у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, проникаючим ножовим пораненням і численними гематомами, – зазначити в Офісі генпрокурора.

Слідчі вилучили записи з камер відеоспостереження та встановили осіб, причетних до нападу.

Під час обшуків знайдено одяг зі слідами крові, ніж і мобільні телефони з відеозаписами злочину.

Неповнолітніх затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, учиненому групою осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

20 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську група невідомих напала на військовослужбовця. Його з різними травмами доправили до лікарні.

