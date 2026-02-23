В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум несовершеннолетним, подозреваемым в жестоком нападении на военнослужащего ВСУ.

Несовершеннолетних подозревают в избиении военного

По данным следствия, 17 февраля 2026 года около полуночи в центре города двое юношей в возрасте 16 и 17 лет познакомились с военным.

Впоследствии между ними возник конфликт. Во время столкновения один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину.

Потерпевшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, снимая это на мобильные телефоны. После этого нападавшие забрали его сумку и оставили без сознания.

Около 3 часов пострадавшего обнаружили правоохранители во время патрулирования. Мужчину доставили в больницу.

– Он находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами, – отметил в Офисе генпрокурора.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили лиц, причастных к нападению.

Во время обысков найдена одежда со следами крови, чем мобильные телефоны с видеозаписями преступления.

Несовершеннолетние задержаны в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра им поставлено в известность о подозрении в покушении на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

20 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске группа неизвестных напала на военнослужащего. Его с разными травмами доставили в больницу.

