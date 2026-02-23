Напали с ножом и снимали на телефон: в Днепре подростки жестоко избили военного
- В Днепре двоим несовершеннолетним сообщили о подозрении после нападения на военного.
- Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, он находится в реанимации.
- Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без залога.
В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум несовершеннолетним, подозреваемым в жестоком нападении на военнослужащего ВСУ.
Несовершеннолетних подозревают в избиении военного
По данным следствия, 17 февраля 2026 года около полуночи в центре города двое юношей в возрасте 16 и 17 лет познакомились с военным.
Впоследствии между ними возник конфликт. Во время столкновения один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину.
Потерпевшего повалили на землю и били руками и ногами по голове и туловищу, снимая это на мобильные телефоны. После этого нападавшие забрали его сумку и оставили без сознания.
Около 3 часов пострадавшего обнаружили правоохранители во время патрулирования. Мужчину доставили в больницу.
– Он находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами, – отметил в Офисе генпрокурора.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили лиц, причастных к нападению.
Во время обысков найдена одежда со следами крови, чем мобильные телефоны с видеозаписями преступления.
Несовершеннолетние задержаны в соответствии со ст. 208 УПК РФ.
При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра им поставлено в известность о подозрении в покушении на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
20 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске группа неизвестных напала на военнослужащего. Его с разными травмами доставили в больницу.