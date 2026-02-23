Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваній у скоєнні теракту – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 23 лютого.

Теракт у Львові: запобіжний захід підозрюваній

Зазначається, що Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів обласної прокуратури.

За даними Офісу генпрокурора, 33-річній жительці Рівненської області обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін у 60 діб без права внесення застави.

Підозрювана заявила в суді, що не знала про вміст пакунка, який залишила в сміттєвому баку на вулиці Данилишина у Львові.

Жінка стверджує, що погодилася на пропозицію невідомого куратора через борги, розраховуючи отримати $2 тис. Вона висловила співчуття родині загиблої та постраждалим.

Теракт у Львові 22 лютого

У ніч на 22 лютого відбувся теракт у Львові, під час якого в центрі міста пролунали два потужні вибухи, що призвели до загибелі 23-річної поліцейської Вікторії Шпильки та поранення 25 людей.

Трагедія сталася на вулиці Данилишина під час виїзду патрульних на виклик про пограбування магазину.

Невдовзі правоохоронці затримали підозрювану в Старому Самборі та повідомили їй про підозру у вчиненні терористичного акту.

