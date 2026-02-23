У Дніпрі в навчальному закладі під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

Про це повідомила Поліція міста Дніпра 23 лютого.

Вибух у ліцеї в Дніпрі 23 лютого

Зазначається, що правоохоронці працюють на місці події у навчальному закладі Дніпра.

За попередньою інформацією поліції, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

– 23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро, – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок вибуху травмувалися двоє дітей. Попередньо, у неповнолітніх – легкі тілесні ушкодження.

Як зазначили правоохоронці, на місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Вони зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки.

Наразі триває розгляд питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

