Вибух у ліцеї Дніпра під час показу демонстративних боєприпасів: є травмовані
- У ліцеї Дніпра під час демонстрації боєприпасів учням стався вибух, унаслідок якого двоє дітей дістали травми.
- На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини інциденту для надання правової кваліфікації та відкриття провадження.
У Дніпрі в навчальному закладі під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.
Про це повідомила Поліція міста Дніпра 23 лютого.
Вибух у ліцеї в Дніпрі 23 лютого
Зазначається, що правоохоронці працюють на місці події у навчальному закладі Дніпра.
За попередньою інформацією поліції, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.
– 23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, внаслідок вибуху травмувалися двоє дітей. Попередньо, у неповнолітніх – легкі тілесні ушкодження.
Як зазначили правоохоронці, на місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Вони зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки.
Наразі триває розгляд питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.