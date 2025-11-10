Зранку 10 листопада пролунав вибух у лікарні Запоріжжя.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Вибух у лікарні Запоріжжя 10 листопада: що відомо

Так, сьогодні о 10:30 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї з лікарень міста. У результаті вибуху поранення дістав чоловік – йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці інциденту працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції. Триває перевірка.

10 листопада стало відомо, що в Харкові завербований російською ФСБ 62-річний місцевий житель намагався встановити розтяжку з гранатою Ф-1 у міському парку. Метою було влаштувати вибух для поширення паніки серед населення.

28 червня 33-річний харків’янин погрожував підірвати гранату в одному з торговельних комплексів Харкова. Перед цим він посварився із незнайомцем.

12 липня у селі Михайлівка-Рубежівка Київської області п’ятеро поліцейських постраждали від вибуху гранати, коли приїхали на виклик про домашнє насильство. 18-річна дівчина повідомила поліції, що її батько погрожує їй та родині гранатою та вогнепальною зброєю.

Коли поліціянти прибули на виклик та зайшли до будинку, чоловік кинув бойову гранату у бік правоохоронців. П’ятеро працівників поліції дістали осколкові поранення. Чоловіка ліквідували.

