У Новоросійську в результаті атаки БпЛА на бухту було уражено середню надбудову російського фрегата Адмірал Ессен.

У Новоросійську уражено Адмірал Ессен: що відомо

Як пишуть у соцмережах, внаслідок удару відбулася детонація гранатометів постановки пасивних перешкод ПК-10, розташованих на бортах надбудови та призначених для відстрілу дипольних відбивачів і теплових пасток.

Серед уражених елементів корабельної електроніки – комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який використовується для виявлення радіолокаційного випромінювання ворога та постановки активних радіоперешкод.

Зараз дивляться

До того ж, пошкодження зазнали радари підсвічування цілей МР-90 Орєх, що входять до складу системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу та забезпечують підсвічування повітряних цілей на фінальній ділянці польоту ракет.

Також уламки, ймовірно, пошкодили основний оглядовий радар корабля Фрегат-М2М, який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей та формування первинної радіолокаційної картини для систем управління боєм.

Нагадаємо, що 2 березня дрони СБУ вдарили по військових кораблях та нафтових об’єктах у порту Новоросійська.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.