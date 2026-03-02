Безпілотники Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по військових і нафтових об’єктах у порту Новоросійськ, уразивши кораблі, системи протиповітряної оборони та критичну нафтову інфраструктуру.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в Службі безпеки України.

Удар по порту Новоросійськ 2 березня: що відомо

За попередніми даними, атаку здійснили безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

За попередніми даними, уражено:

військові кораблі;

радар наведення 30Н6Е2 зенітного ракетного комплексу С-300 ПМУ-2 Фаворит;

зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2;

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі Шесхарис.

З ночі на території порту триває масштабна пожежа.

За інформацією джерела, атака суттєво вплинула на роботу одного з ключових логістичних вузлів Росії на Чорному морі.

Раніше ЗМІ повідомляли про ураження нафтоналивного терміналу Шесхарис у Новоросійську.

Цей об’єкт відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських угруповань, які беруть участь у війні проти України.

За даними джерела, ураження цього термінала безпосередньо впливає на військову логістику РФ та скорочує надходження нафтодоларів до російського бюджету.

У СБУ наголосили, що спецслужба продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога.

— Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняної “бавовни” розпочато, — зазначив співрозмовник агентства.

