Дрони СБУ вдарили по військових кораблях та нафтових об’єктах у порту Новоросійська
- СБУ спільно з Силами оборони атакувала порт Новоросійськ.
- Уражено військові кораблі, ППО та нафтову інфраструктуру.
Безпілотники Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по військових і нафтових об’єктах у порту Новоросійськ, уразивши кораблі, системи протиповітряної оборони та критичну нафтову інфраструктуру.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в Службі безпеки України.
Удар по порту Новоросійськ 2 березня: що відомо
За попередніми даними, атаку здійснили безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.
За попередніми даними, уражено:
- військові кораблі;
- радар наведення 30Н6Е2 зенітного ракетного комплексу С-300 ПМУ-2 Фаворит;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2;
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі Шесхарис.
З ночі на території порту триває масштабна пожежа.
За інформацією джерела, атака суттєво вплинула на роботу одного з ключових логістичних вузлів Росії на Чорному морі.
Раніше ЗМІ повідомляли про ураження нафтоналивного терміналу Шесхарис у Новоросійську.
Цей об’єкт відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських угруповань, які беруть участь у війні проти України.
За даними джерела, ураження цього термінала безпосередньо впливає на військову логістику РФ та скорочує надходження нафтодоларів до російського бюджету.
У СБУ наголосили, що спецслужба продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога.
— Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняної “бавовни” розпочато, — зазначив співрозмовник агентства.