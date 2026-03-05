Уночі проти 5 березня російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.

Тим часом у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, у Росії через загрозу атак БпЛА запроваджували план Килим одразу в десяти аеропортах, а президент США Дональд Трамп високо оцінив перебіг війни проти Ірану.

Про головні події ночі та ранку 4 березня — читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одещину

Уночі російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.

Унаслідок удару сталося займання на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки. Також частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю та пошкоджено цивільний транспорт.

Пожежі, що виникли через атаку, рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Крім того, увечері 4 березня в акваторії Чорного моря російський безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з порту Чорноморська.

Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу.

Постраждалим надали допомогу, також було проведено евакуацію людей.

Вибухи в Севастополі

Пізно ввечері 4 березня вибухи пролунали в тимчасово окупованому Севастополі.

Місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів. Один із них було чути в районі військового аеродрому Бельбек.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала протиповітряна оборона.

За його словами, російські військові нібито збили п’ять повітряних цілей.

У Міноборони РФ також заявили, що їхня ППО буцімто знищила 25 безпілотників над Кримом, Чорним та Азовським морями.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

План Килим у російських аеропортах

У Росії одразу в десяти аеропортах запроваджували спеціальний режим Килим.

Його запроваджували в аеропортах Владикавказа, Краснодара, Грозного, Магаса, Пензи, Саратова, Волгограда, Сочі, Ульяновська та Самари.

Цей режим застосовують у разі загрози атаки безпілотників або появи невідомих об’єктів у повітряному просторі.

Він передбачає негайну посадку цивільних літаків або тимчасове закриття аеропортів.

За даними російських спільнот, причиною могла стати атака на Саратовський нафтопереробний завод, що належить компанії Роснафта.

Зеленський: Україна може допомогти Близькому Сходу

Президент Володимир Зеленський заявив , що Україна може допомогти країнам Близького Сходу захиститися від атак іранських дронів.

За його словами, Україна має унікальний досвід протидії безпілотникам Shahed, які активно використовує Росія.

Глава держави повідомив, що вже провів розмови з лідерами Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та Бахрейну, а також планує переговори з керівництвом Кувейту.

Українські експерти можуть працювати безпосередньо в регіоні та допомагати партнерам посилювати захист цивільного населення.

Трамп оцінив війну проти Ірану на “15 із 10”

Президент США Дональд Трамп заявив, що поточний етап війни проти Ірану є дуже успішним.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі він сказав, що оцінив би результати військової операції на “15 балів із 10”.

За словами Трампа, американські сили активно знищують іранські ракети та пускові установки, а ракетний потенціал Ірану швидко зменшується.

Водночас він визнав, що наразі не має чіткого розуміння, хто може очолити Іран після загибелі частини керівництва країни.

Допомога для Укрзалізниці від Німеччини

Німеччина передала Україні нову партію транспорту для потреб Укрзалізниці.

Ідеться про 10 пікапів та три мікроавтобуси, які використовуватимуть для роботи після обстрілів російських військ.

Транспорт отримають локомотивні бригади, колійники, енергетики та зв’язківці — фахівці, які щодня виїжджають на об’єкти залізничної інфраструктури після атак.

Найближчим часом партнери також планують передати генератори, вантажівки та будівельну техніку.

США не можуть відбити всі атаки Ірану

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що навіть посилені системи ППО не можуть гарантувати перехоплення всіх атак Ірану.

За його словами, США спрямували значні ресурси на захист своїх військових та союзників на Близькому Сході.

Водночас він припустив, що конфлікт може тривати довше, ніж очікували раніше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

