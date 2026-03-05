Не може тепер бити Калібрами по Україні: СБУ розкрили деталі ураження Адмірала Ессена
- Під час операції СБУ прорвала щільну та багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту.
- Пожежа на палубі тривала близько 18 години, а корабель Адмірал Ессен отримав критичні ушкодження.
- Як повідомляють джерела в СБУ, на даний момент фрегат не може завдавати ударів Калібрами по Україні.
У Новоросійську в результаті атаки БпЛА на бухту було уражено середню надбудову російського фрегата Адмірал Ессен.
У Новоросійську уражено Адмірал Ессен: що відомо
Джерела Фактів ICTV у спецслужбі підтвердили, що під час атаки на порт Новоросійськ у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони уразили фрегат Адмірал Ессен, який є носієм восьми крилатих ракет Калібр. Удар припав по середній надбудові корабля.
Унаслідок цього:
- вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
- пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
- уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 «Орєх», що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
- ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар «Фрегат-М2М», який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.
– Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин — це свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд, – інформують наші джерела.
Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет Калібр. Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.
Нагадаємо, що 2 березня дрони СБУ вдарили по військових кораблях та нафтових об’єктах у порту Новоросійська. Як повідомлялось згодом ураження зазнали кораблі Валентин Пикуль, Єйськ і Касимов.