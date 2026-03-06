Вночі 6 березня лунали вибухи у Кривому Розі — росіяни атакували місто ударними Шахедами.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 6 березня

Так, Олександр Вілкул близько 02:36 ночі повідомив про атаку дронів на Кривий Ріг.

За годину він розповів, що зафіксоване пряме влучання Шахедами в девʼятиповерхівку та в підприємство міської інфраструктури на двох різних локаціях.

На місцях працюють рятувальники.

У Кривому Розі розгорнули два штаби допомоги людям: у Саксаганському районі в школі, що знаходиться поруч, та в Довгинцівському районі — поруч з виконкомом.

— Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Потрібно написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади також розгортаються, — наголосив Олександр Вілкул.

