Вночі Шахеди атакували Кривий Ріг: є влучання у 9-поверхівку та підприємство
Вночі 6 березня лунали вибухи у Кривому Розі — росіяни атакували місто ударними Шахедами.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Атака на Кривий Ріг 6 березня
Так, Олександр Вілкул близько 02:36 ночі повідомив про атаку дронів на Кривий Ріг.
За годину він розповів, що зафіксоване пряме влучання Шахедами в девʼятиповерхівку та в підприємство міської інфраструктури на двох різних локаціях.
На місцях працюють рятувальники.
У Кривому Розі розгорнули два штаби допомоги людям: у Саксаганському районі в школі, що знаходиться поруч, та в Довгинцівському районі — поруч з виконкомом.
— Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Потрібно написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади також розгортаються, — наголосив Олександр Вілкул.