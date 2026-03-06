Ночью Шахеды атаковали Кривой Рог: есть попадание в 9-этажку и предприятие
Ночью 6 марта в Кривом Роге раздались взрывы — россияне атаковали город ударными Шахедами.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Атака на Кривой Рог 6 марта
Так, Александр Вилкул около 02:36 ночи сообщил об атаке дронов на Кривой Рог.
Через час он рассказал, что зафиксировано прямое попадание Шахедами в девятиэтажку и в предприятие городской инфраструктуры на двух разных локациях.
В Кривом Роге развернули два штаба помощи людям: в Саксаганском районе в школе, которая находится рядом, и в Долгинцевском районе — рядом с исполкомом.
— Строительные материалы будут в течение 40 минут. Нужно написать заявления на материальную помощь от города. Коммунальные бригады также развертываются, — подчеркнул Александр Вилкул.
На местах работают спасатели.