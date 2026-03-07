Вибухи у Чугуєві: російський дрон вдарив по житловій забудові
Вибухи в Чугуєві Харківської області пролунали під час атаки російського безпілотника по житловому сектору.
Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Вибухи в Чугуєві 7 березня: що відомо
За її словами, російські війська завдали чергового удару безпілотником по приватній забудові у центральній частині міста.
Внаслідок влучання виникла пожежа.
За попередньою інформацією, кілька житлових будинків знищено, ще близько десяти осель зазнали пошкоджень.
Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у кількох багатоповерхових будинках, розташованих поблизу місця удару.
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також встановлюють остаточний масштаб руйнувань та матеріальних збитків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.
