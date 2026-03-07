Вибухи в Чугуєві Харківської області пролунали під час атаки російського безпілотника по житловому сектору.

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Вибухи в Чугуєві 7 березня: що відомо

За її словами, російські війська завдали чергового удару безпілотником по приватній забудові у центральній частині міста.

Внаслідок влучання виникла пожежа.

За попередньою інформацією, кілька житлових будинків знищено, ще близько десяти осель зазнали пошкоджень.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у кількох багатоповерхових будинках, розташованих поблизу місця удару.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також встановлюють остаточний масштаб руйнувань та матеріальних збитків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

