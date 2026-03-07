Взрывы в Чугуеве: российский дрон ударил по жилой застройке
Взрывы в Чугуеве Харьковской области прогремели во время атаки российского беспилотника по жилому сектору.
Об этом сообщила глава Чугуева Галина Минаева.
Взрывы в Чугуеве 7 марта: что известно
По ее словам, российские войска нанесли очередной удар беспилотником по частной застройке в центральной части города.
В результате попадания возник пожар.
По предварительной информации, несколько жилых домов уничтожено, еще около десяти домов получили повреждения.
Кроме того, взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажных домах, расположенных вблизи места удара.
Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Чугуєві 7 березня одна людина дістала поранення, ще дві — гостру реакцію на стрес.
Также устанавливают окончательный масштаб разрушений и материального ущерба.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.