Основною ціллю РФ під час обстрілу України 7 березня була енергетика та залізнична інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про нічний обстріл України сьогодні: що відомо

За словами Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України 29 ракет, майже половина з яких – балістичні, та 480 дронів, більшість з яких – шахеди.

— Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині, – повідомив Зеленський.

Окрім того, пошкодження зафіксовані на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині.

Після масованого обстрілу України вночі 7 березня у Харкові загинуло 7 осіб. Поранено понад 10 людей, серед них – діти. За словами президента, під завалами ще можуть бути люди. Триває робота відповідних служб.

Раніше ми писали про зміну маршрутів низки поїздів на Вінниччині, Житомирщині та Хмельниччині унаслідок нічної атаки України. Російські дрони атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів.

