Серія атак на Херсон: уже 9 постраждалих, серед них — троє дітей
Троє дітей та шестеро дорослих постраждали під час атак на Херсон 14 березня.
Армія РФ здійснює атаки на Херсон сьогодні, 14 березня, починаючи з 10:00.
За цей час обласний центр уже тричі перебував під ударом російських окупантів.
О 10:00 окупанти відкрили вогонь з артилерії по Корабельному району міста.
Постраждали троє неповнолітніх.
11-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес та осколкове поранення голови.
Мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес мають і його 12-річна сестра та 13-річний брат.
Поліцейські, які оперативно прибули на місце прильотів, евакуювали дітей та доправили їх до лікарні.
Орієнтовно об 11:00 росіяни знову вгатили по центральній частині міста.
Унаслідок цієї атаки на Херсон в одній із квартир постраждали 57-річний чоловік, а також три жінки віком 51, 55 та 59 років.
Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Постраждалих теж доправили до лікарні в середньому стані важкості.
Близько 11:50 через російський удар по центру Херсону постраждали ще двоє людей.
67-річна жінка та 62-річний чоловік дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Жінку доставили до лікарні в середньому стані важкості. Чоловіку бригада швидкої надала допомогу на місці.
Джерело: Херсонська ОВА, Поліція Херсонської області
Фото: Поліція Херсонської області