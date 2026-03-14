Троє дітей та шестеро дорослих постраждали під час атак на Херсон 14 березня.

Атака на Херсон 14 березня: що відомо

Армія РФ здійснює атаки на Херсон сьогодні, 14 березня, починаючи з 10:00.

За цей час обласний центр уже тричі перебував під ударом російських окупантів.

О 10:00 окупанти відкрили вогонь з артилерії по Корабельному району міста.

Постраждали троє неповнолітніх.

11-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес та осколкове поранення голови.

Мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес мають і його 12-річна сестра та 13-річний брат.

Поліцейські, які оперативно прибули на місце прильотів, евакуювали дітей та доправили їх до лікарні.

Орієнтовно об 11:00 росіяни знову вгатили по центральній частині міста.

Унаслідок цієї атаки на Херсон в одній із квартир постраждали 57-річний чоловік, а також три жінки віком 51, 55 та 59 років.

Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалих теж доправили до лікарні в середньому стані важкості.

Близько 11:50 через російський удар по центру Херсону постраждали ще двоє людей.

67-річна жінка та 62-річний чоловік дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Жінку доставили до лікарні в середньому стані важкості. Чоловіку бригада швидкої надала допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 480-ту добу.

Джерело: Херсонська ОВА, Поліція Херсонської області

Фото: Поліція Херсонської області

