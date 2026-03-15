Один військовий загинув, його колеги та поліцейський дістали поранення під час вибухів на блокпосту в Новоселівці під Черніговом сьогодні, 15 березня.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Оновлено о 13:52.

Вибухи на блокпосту в Новоселівці під Черніговом: що відомо

Вибухи в Чернігові сьогодні, 15 березня, пролунали після опівдня.

Очільник МВА наголосив, що в місті працює протиповітряна оборона та закликав людей перебувати в безпечних місцях.

Згодом Дмитро Брижинський додав, що уламки дрона впали на присадибну ділянку на околицях Чернігова.

Невдовзі з’явилося ще одне уточнення щодо вибуху в Чернігові.

За словами глави МВА, дрон вибухнув поблизу блокпоста в Новоселівці, у прилеглій до Чернігова Киселівській громаді.

Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців. Також постраждав поліцейський (раніше було відомо про двох поранених військовослужбовців).

Наразі постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих із дрона.

На блокпосту в Новоселівці біля Чернігова працюють усі відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.

Джерело: Дмитро Брижинський

