Вночі російські ударні дрони пошкодили два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном в Одесі.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака дронів на Одесу вночі 20 березня

Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали адміністративні будівлі. На жаль, постраждало двоє людей. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА

Пов'язані теми:

