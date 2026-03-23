Росіяни у ніч проти 23 березня здійснили масовану атаку на Дружківку Донецької області вісьмома авіабомбами. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Донецькій області.

Масована атака по Дружківці: що відомо

Зазначається, що масована атака РФ по Дружківці зачепила різні райони міста.

– Рятувальники надали постраждалим першу домедичну допомогу й у подальшому евакуювали їх із небезпечної зони та передали працівникам швидкої медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС додали, що пожежа виникла в адміністративній будівлі та гаражі у промисловій зоні міста.

Там зауважили, що вогнеборці локалізували займання на загальній площі 360 кв. м, однак через загрозу повторних обстрілів були вимушені тимчасово призупинити роботи та повернутися до місця дислокації задля збереження життя особового складу.

– За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки, крамницю, комунальні підприємства та 2 транспортні засоби, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня російське військове командування передислокувало елітні підрозділи Повітряно-десантних сил (ПДВ) та морської піхоти з Покровського напрямку та тактичного району Добропілля на Сході України на Південну лінію фронту.

Джерело : ДСНС

