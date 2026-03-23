Россияне в ночь на 23 марта совершили массированную атаку на Дружковку Донецкой области восемью авиабомбами. Ранены два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Массированная атака по Дружковке: что известно

Отмечается, что массированная атака РФ по Дружковке затронула различные районы города.

– Спасатели оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, а затем эвакуировали их из опасной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили, что пожар возник в административном здании и гараже в промышленной зоне города.

Там отметили, что пожарные локализовали возгорание на общей площади 360 кв. м, однако из-за угрозы повторных обстрелов были вынуждены временно приостановить работы и вернуться к месту дислокации для сохранения жизни личного состава.

– По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки, магазин, коммунальные предприятия и 2 транспортных средства, – говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта российское военное командование передислоцировало элитные подразделения Воздушно-десантных сил (ВДС) и морской пехоты с Покровского направления и тактического района Доброполья на востоке Украины на южную линию фронта.

Источник : ДСНС

