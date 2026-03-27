Вибухи у Кривому Розі 27 березня: місто під атакою Шахедів, є влучання
Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері п’ятниці, 27 березня. Місто перебуває під атакою ворожих Шахедів.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вибухи у Кривому Розі 27 березня: які наслідки
– Вибухи. Кривий Ріг під шахедною атакою. Будьте обережні – у повітрі ще є ворожі дрони, – зазначив Вілкул.
Пізніше він додав, що росіяни атакували промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і у житловому секторі.
Приступили до аварійно-рятувальної операції.
У Повітряних силах повідомили про рух групи безпілотників у напрямку Кривого Рогу.
Внаслідок ворожої атаки у місті була пошкоджена інфраструктура, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
Зазнали пошкоджень приватний будинок і автомобіль.
На щастя, ніхто не постраждав.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.