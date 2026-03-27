Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері п’ятниці, 27 березня. Місто перебуває під атакою ворожих Шахедів.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 27 березня: які наслідки

– Вибухи. Кривий Ріг під шахедною атакою. Будьте обережні – у повітрі ще є ворожі дрони, – зазначив Вілкул.

Пізніше він додав, що росіяни атакували промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і у житловому секторі.

Зараз дивляться

Приступили до аварійно-рятувальної операції.

У Повітряних силах повідомили про рух групи безпілотників у напрямку Кривого Рогу.

Внаслідок ворожої атаки у місті була пошкоджена інфраструктура, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Зазнали пошкоджень приватний будинок і автомобіль.

На щастя, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.