Ворожі обстріли Харкова почалися 2 квітня з початку доби і тривали до 23:30. Російські війська завдали по місту щонайменше 20 ударів.

Зафіксовані влучання дронів у будівлі готелю та храму. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, пише Суспільне.

Зараз дивляться

Обстріли Харкова 2 квітня: які наслідки

За його словами, російські війська атакують місто безпілотниками. Обстріли Харкова сьогодні лунають практично потягом доби.

– Ми маємо вже 20 влучань, які тривають від ночі минулого дня. Бачимо, що є потерпілі, їхня кількість збільшується відповідно до кількості влучань. У нас уже більше доби безперервно ворог завдає ударів з інтервалом в годину, в дві, в три, – сказав Гладких.

В Основ’янському районі Харкова російський безпілотник влучив у будівлю готелю, що не працював.

Людей у ньому не було, однак постраждали відвідувачі сусіднього кафе, яке розташоване за 10 метрів від місця влучання.

– Стан середньої важкості – надається відповідна допомога. Горить покрівля, горять верхні поверхи вказаної будівлі, бачимо, що дерев’яні перекриття, тому ускладнене гасіння пожежі, – розповів Гладких.

Також, за словами директора міського департаменту з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки в Основ’янському районі була пошкоджена будівля храму.

– Тут вибиті шибки, але безпосередньо полум’я не загрожує. Рятувальники ДСНС роблять все можливе, щоб якнайшвидше локалізувати, ліквідувати пожежу, – додав Гладких.

Крім того, влучання зафіксували в Новобаварському районі поблизу приватних будинків. Також триває ліквідація наслідків у Київському районі Харкова та в Шевченківському районі міста.

– Бачимо, що ворог здурів, – констатував Гладких.

Що відомо про обстріли Харкова

Перший обстріл Харкова стався близько 01:47 – РФ влучила Шахедом по Київському району, на місці виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Близько 02:33 у Київському районі Харкова зафіксували друге влучання безпілотника, додав мер. Близько 05:57 окупанти влучили Шахедом втретє.

Унаслідок цього удару зайнялися близько десятка автомобілів, повідомив Суспільному Богдан Гладких.

Четверте від опівночі влучання внаслідок обстрілів Харкова зафіксували в Київському районі близько 06:26, п’яте – близько 06:54.

Російські війська цілили по об’єкту критичної інфраструктури, повідомив Терехов.

Шостий обстріл Харкова сьогодні пролунав близько 07:50, сьомий – о 08:05.

Близько 09:33 у Харкові пролунав восьмий вибух. Терехов повідомляв, що РФ вдарила по місту дроном.

Близько 10:07, 14:03 та 14:35 влучання фіксували в Київському районі міста.

Близько 14:21 2 квітня у Харкові пролунав ще один вибух. Внаслідок удару по Київському району міста двоє жінок дістали поранення.

Богдан Гладких повідомив, що для атак на Харків російські війська вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували безпілотники з реактивними двигунами.

Російські війська завдали удару безпілотником типу Молнія по Шевченківському району ввечері 2 квітня.

Також увечері армія РФ знову обстріляла Харків. Влучання зафіксували в Новобаварському, Шевченківському та Київському районах міста.

Восьмирічна дівчинка, 64-річний чоловік, 74-річна жінка, 28-річна жінка та одномісячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.