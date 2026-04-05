Вибухи в Нікополі: через удар дрону загинула людина, є поранені
Вибухи в Нікополі пролунали після удару FPV-дроном зранку 5 квітня.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи в Нікополі 5 квітня: що відомо
Росіяни вдарили FPV-дроном по автівці у Нікополі.
Унаслідок атаки на Нікополь загинула одна людина.
Ще одна постраждала — 60-річна жінка. Її госпіталізували у вкрай важкому стані.
— Лікарі надають їй всю необхідну медичну допомогу, — повідомив очільник області.
Атака на інші райони Дніпропетровщини
Водночас упродовж минулої доби російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією.
Під ударом опинилися Нікополь, а також Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок.
За цими атаками обійшлося без постраждалих.
Також сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих дронів у різних районах області.
Фото: Дніпропетровська ОВА