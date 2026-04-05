Вибухи в Нікополі пролунали після удару FPV-дроном зранку 5 квітня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Нікополі 5 квітня: що відомо

Росіяни вдарили FPV-дроном по автівці у Нікополі.

Унаслідок атаки на Нікополь загинула одна людина.

Ще одна постраждала — 60-річна жінка. Її госпіталізували у вкрай важкому стані.

— Лікарі надають їй всю необхідну медичну допомогу, — повідомив очільник області.

Атака на інші райони Дніпропетровщини

Водночас упродовж минулої доби російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією.

Під ударом опинилися Нікополь, а також Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок.

За цими атаками обійшлося без постраждалих.

Також сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих дронів у різних районах області.

Фото: Дніпропетровська ОВА

