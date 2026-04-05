Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 93 безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася о 18:00 4 квітня.

Окупанти запустили 93 ударні безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Близько 60 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, за попередніми даними, станом на 08:00 5 квітня збили/подавили 76 БпЛА.

Знищення цілей відбувалося на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на трьох локаціях.

Зокрема у ніч проти 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками, найбільше постраждав Хаджибейський район міста.

Унаслідок удару зруйновано фасад п’ятиповерхового житлового будинку з першого по третій поверхи, виникли пожежі квартир і балконів.

Рятувальники евакуювали щонайменше 20 мешканців із пошкоджених будинків. Внаслідок атаки постраждали троє людей: двоє перебувають у лікарні, ще одна людина лікується амбулаторно.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака досі триває – в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 502-гу добу.

