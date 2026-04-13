Уночі проти 13 квітня, щойно завершилося так зване перемир’я на Великдень, російські війська продовжили атаки на українські регіони — під ударом опинилися Дніпропетровщина, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя, Кіровоградщина та Чернігівщина.

Зокрема, вибухи пролунали у Кропивницькому та Запоріжжі. Також зафіксовано удар дронів по Богодухову Харківської області.

Водночас у Чернігівському районі через атаку по енергооб’єкту тисячі людей залишилися без світла, а на Херсонщині дістали поранення.

На міжнародній арені ключовими подіями стали парламентські вибори в Угорщині, де опозиція здобула конституційну більшість, а також рішення США розпочати блокаду іранських портів.

Атаки на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області вночі 13 квітня російські війська близько десяти разів атакували два райони артилерією та безпілотниками.

На Синельниківщині під ударами опинилися Слов’янська та Васильківська громади. Унаслідок обстрілів зайнялися приватні будинки.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, а також Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Уранці 13 квітня ворог атакував Дніпровський район. Там пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Атака на Богодухів

У Харківській області російські війська вночі 13 квітня атакували Богодухів ударними безпілотниками.

За даними слідства, близько 00:45 ворог застосував щонайменше три БпЛА типу Герань-2. Унаслідок влучань виникла пожежа.

Повністю зруйновано один житловий будинок. Також пошкоджено інші приватні домоволодіння, господарські споруди та автомобілі.

57-річний чоловік звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес.

За процесуального керівництва прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Обстріли Херсона та області

Протягом минулої доби російські війська не припиняли обстрілювати Херсон із артилерії та атакувати місто дронами.

Унаслідок ударів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі та господарські споруди.

Крім того, близько 02:30 13 квітня росіяни обстріляли Комишани Херсонської області.

Унаслідок атаки 64-річний чоловік та 65-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та осколкові поранення тулуба.

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Вибухи у Кропивницькому

Вибухи у Кропивницькому пролунали вночі 13 квітня під час атаки російських військ.

За даними ДСНС, удар було завдано по території Кіровоградської області, а ціллю став один із об’єктів інфраструктури. Після влучання виникла пожежа.

До ліквідації наслідків залучили всі екстрені служби. Пожежу оперативно загасили, наразі ситуація контрольована.

Попередньо, минулося без жертв, інформація про руйнування уточнюється.

Вибухи у Запоріжжі

Уранці 13 квітня пролунали вибухи у Запоріжжі під час атаки ворожих безпілотників.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА у напрямку міста. Дрони заходили з різних напрямків — із півдня та заходу.

Після вибухів стало відомо про удар по промисловій інфраструктурі. На одному з об’єктів виникла пожежа.

За словами очільника ОВА, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Блекаут у Чернігівському районі

У Чернігівському районі внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичний об’єкт.

Через це без електропостачання залишилися понад 12 тис. споживачів.

Енергетики готуються до проведення аварійно-відновлювальних робіт, однак розпочнуть їх після стабілізації безпекової ситуації.

Інформації щодо постраждалих унаслідок цієї атаки не надходило.

Вибори в Угорщині завершилися поразкою Орбана

На парламентських виборах в Угорщині переконливу перемогу здобула опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

Станом на ранок 13 квітня після підрахунку 98,94% голосів партія набирає 69,35% і отримує 138 мандатів у парламенті зы 199. Це забезпечує їй конституційну більшість і можливість змінювати основний закон країни.

Партія Фідес, яку очолює Віктор Орбан, отримує 27,64% голосів і 55 мандатів, тоді як права партія Наша Батьківщина — 7 місць.

Орбан визнав поразку та особисто привітав Мадяра з перемогою, заявивши, що його політична сила продовжить служити країні.

Водночас президент України Володимир Зеленський привітав Мадяра та наголосив на готовності України до розвитку співпраці з Угорщиною.

Блокада іранських портів

США оголосили про початок блокади морського сполучення з іранськими портами.

Як повідомили у військовому командуванні, операція стартує 13 квітня о 17:00 за київським часом і стосуватиметься всіх суден, які заходять або виходять із портів Ірану.

Водночас обмеження не поширюватимуться на судноплавство через Ормузьку протоку, якщо судна не прямують безпосередньо до іранських портів.

Британія не підтримала повноцінну участь у блокаді, однак заявила про готовність допомагати із забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

