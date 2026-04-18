Чоловіка, що відкрив вогонь по людях у Голосіївському районі Києва ліквідували під час затримання спецпризначенці КОРД Національної поліції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Спецпризначенці КОРД Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники, – розповів він.

Генпрокурор Руслан Кравченко уточнив, що стрілянину в Голосіївському районі вчинив 58-річний уродженець Москви.

Зараз дивляться

Після цього він забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, нападник використовував автоматичну зброю.

Клименко розповів, що перемовники поліції спілкувалися із злочинцем хвилин 40.

– Розуміючи, що там була поранена людина, ми пропонували занести турнікети, щоб зупинити кров. Він не реагував, тому було ухвалено рішення про ліквідацію, тим паче після того, як стало відомо, що він знищив заручника, – зазначив він.

У квартирі, де був зареєстрований стрілець, виникла пожежа.

Президент Володимир Зеленський поінформував, що внаслідок стрілянини у Голосіївському районі загинуло п’ятеро людей.

Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

За інформацією мера Віталія Кличка, постраждало п’ятнадцять людей. За попередньою інформацією, в приміщенні супермаркету є загиблі.

О 19:09 Кличко написав, що в лікарні померла жінка, яка була в числі десяти госпіталізованих поранених стрілком. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років.

– Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих, – зазначив мер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.