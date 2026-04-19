Атака на Чернігів: пошкоджені будинки та заклад освіти, загинув юнак, є поранені
Унаслідок атаки на Чернігів сьогодні вночі 19 квітня загинув 16-річний хлопець, ще четверо людей дістали поранення.
Про наслідки атаки повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Атака на Чернігів 19 квітня: що відомо
За попередніми даними, унаслідок падіння ворожих безпілотників у місті загорілися приватні будинки.
Загалом внаслідок нічної атаки на Чернігів пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, три з яких знищені вогнем.
Також зазнали руйнувань адміністративна будівля, навчальний заклад і два автомобілі.
Крім того, унаслідок атаки на Чернігів 19 квітня загинув 16-річний юнак. Поранення дістали четверо людей — три жінки та один чоловік.
Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.
Наразі екстрені служби працюють на місцях ударів, триває фіксація наслідків атаки на Чернігів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.