Унаслідок атаки на Чернігів сьогодні вночі 19 квітня загинув 16-річний хлопець, ще четверо людей дістали поранення.

Про наслідки атаки повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Атака на Чернігів 19 квітня: що відомо

За попередніми даними, унаслідок падіння ворожих безпілотників у місті загорілися приватні будинки.

Загалом внаслідок нічної атаки на Чернігів пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, три з яких знищені вогнем.

Також зазнали руйнувань адміністративна будівля, навчальний заклад і два автомобілі.

Крім того, унаслідок атаки на Чернігів 19 квітня загинув 16-річний юнак. Поранення дістали четверо людей — три жінки та один чоловік.

Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.

Наразі екстрені служби працюють на місцях ударів, триває фіксація наслідків атаки на Чернігів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.

