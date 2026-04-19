Каріна Зуєва, випускова редакторка Lifestyle
Графіки відключення електроенергії на 20 квітня: чи будуть обмеження
В Укренерго повідомили, якою буде ситуація зі світлом по всій Україні у понеділок, 20 квітня.
Графіки відключення світла 20 квітня
У компанії повідомили, що у понеділок всі українці будуть зі світлом – 20 квітня відключення не прогнозуються.
Водночас в Укренерго радять обмежити користування потужними електроприладами у певний період, а саме – у вечірні години з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, що 16 квітня в Україні застосовували аварійні відключення в 10 областях. Причиною став масований обстріл.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.
